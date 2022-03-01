Директория на компаниите
Schrödinger
Schrödinger Заплати

Заплатата в Schrödinger варира от $29,678 общо възнаграждение годишно за Архитект на решения в долния край до $207,060 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Schrödinger. Последно актуализирано: 11/15/2025

Софтуерен инженер
Median $171K
Информационен технолог (ИТ)
$144K
Продуктов мениджър
$207K

Проектен мениджър
$199K
Архитект на решения
$29.7K
Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Schrödinger, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Schrödinger е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $207,060. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Schrödinger е $171,000.

