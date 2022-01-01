Директория на компаниите
Roper Technologies
Roper Technologies Заплати

Заплатата в Roper Technologies варира от $2,902 общо възнаграждение годишно за Клиентско обслужване в долния край до $149,250 за Архитект на решения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Roper Technologies. Последно актуализирано: 9/18/2025

$160K

Бизнес аналитик
$63.3K
Клиентско обслужване
$2.9K
Специалист по данни
$124K

Продуктов дизайнер
$80.4K
Софтуерен инженер
$122K
Архитект на решения
$149K
Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Roper Technologies е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $149,250. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Roper Technologies е $101,400.

