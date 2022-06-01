Директория на компаниите
SADA Заплати

Заплатата в SADA варира от $21,128 общо възнаграждение годишно за Копирайтър в долния край до $295,515 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на SADA. Последно актуализирано: 9/9/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $175K
Архитект на решения
Median $230K
Актюер
$99.5K

Копирайтър
$21.1K
Клиентско обслужване
$40.8K
Човешки ресурси
$148K
Продуктов дизайнер
$101K
Програмен мениджър
$43.4K
Проектен мениджър
$138K
Продажби
$160K
Аналитик по киберсигурност
$224K
Мениджър софтуерно инженерство
$296K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в SADA е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $295,515. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в SADA е $142,973.

