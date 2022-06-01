SADA Заплати

Заплатата в SADA варира от $21,128 общо възнаграждение годишно за Копирайтър в долния край до $295,515 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на SADA . Последно актуализирано: 9/9/2025