Axoni
Axoni Заплати

Заплатата в Axoni варира от $155,000 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $165,825 за Бизнес анализатор в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Axoni. Последно актуализирано: 11/17/2025

Софтуерен инженер
Median $155K
Бизнес анализатор
$166K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Axoni, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Axoni е Бизнес анализатор at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $165,825. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Axoni е $160,413.

