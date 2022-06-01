Директория на компаниите
Riskified
Работите тук? Заявете вашата компания

Riskified Заплати

Заплатата в Riskified варира от $96,592 общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $206,500 за Продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Riskified. Последно актуализирано: 9/18/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $142K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

ДевОпс инженер

Продажби
Median $207K
Бизнес развитие
$162K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Аналитик данни
$131K
Специалист по данни
$129K
Човешки ресурси
$96.6K
Маркетингови операции
$118K
Продуктов дизайнер
$122K
Продуктов мениджър
$173K
Инженер по продажби
$189K
Мениджър софтуерно инженерство
$199K
Архитект на решения
$159K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

El puesto con mayor salario reportado en Riskified es Продажби con una compensación total anual de $206,500. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Riskified es $150,508.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Riskified

Свързани компании

  • NetApp
  • Visa
  • Autodesk
  • Akamai
  • Citrix
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси