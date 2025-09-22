Директория на компаниите
Reddit Технически програмен мениджър Заплати

Средното общо възнаграждение за Технически програмен мениджър in United States в Reddit варира от $151K до $211K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Reddit. Последна актуализация: 9/22/2025

Средно общо възнаграждение

$162K - $191K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$151K$162K$191K$211K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

100%

ГОД 1

В Reddit, Акции/капиталови субсидии са предмет на 1-годишен график на придобиване:

  • 100% се придобива в 1st-ГОД (100.00% годишно)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Reddit, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Reddit, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

Vesting Schedule 100% after year 1.



ЧЗВ

Reddit in United StatesТехнически програмен мениджър最高薪酬方案，年度總薪酬為$210,600。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
RedditТехнически програмен мениджър職位 in United States年度總薪酬中位數為$151,200。

