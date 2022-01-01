Директория на компаниите
Reddit Заплати

Заплатата в Reddit варира от $125,899 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $874,000 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Reddit. Последно актуализирано: 8/29/2025

лого на Reddit

$20K

Софтуерен инженер
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

Машин лърнинг инженер

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Продуктов мениджър
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
Специалист по данни
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

Продуктов дизайнер
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

ЮИкс дизайнер

Мениджър софтуерно инженерство
Median $515K
Продажби
IC3 $176K
IC4 $175K
Мениджър анализ на данни
Median $450K
УИ изследовател
Median $260K
Финансов аналитик
Median $140K
Проектен мениджър
Median $145K
Рекрутър
Median $145K
Счетоводител
Median $154K

Техникъл акаунтънт

Аналитик данни
$250K
Информационен технолог (ИТ)
$210K
Програмен мениджър
$201K
Аналитик по киберсигурност
$222K
Архитект на решения
$147K

Дейта архитект

Технически програмен мениджър
$176K
График на придобиване

100%

ГОД 1

В Reddit, Акции/капиталови субсидии са предмет на 1-годишен график на придобиване:

  • 100% се придобива в 1st-ГОД (100.00% годишно)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Reddit, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Reddit, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

Vesting Schedule 100% after year 1.

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Reddit е Софтуерен инженер at the IC6 level с годишно общо възнаграждение от $874,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Reddit е $235,959.

