Медианният пакет за възнаграждение на Мениджър софтуерно инженерство in United States в RealPage възлиза на $274K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на RealPage. Последна актуализация: 9/28/2025

Средна заплата
company icon
RealPage
Software Engineering Manager
Seattle, WA
Общо годишно
$274K
Ниво
E11
Основна
$209K
Stock (/yr)
$45K
Бонус
$20K
Години в компанията
0 Години
Години опит
10 Години
Какви са кариерните нива в RealPage?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър софтуерно инженерство в RealPage in United States е с годишно общо възнаграждение от $327,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в RealPage за позицията Мениджър софтуерно инженерство in United States е $239,000.

