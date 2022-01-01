Директория на компаниите
Ansys Заплати

Диапазонът на заплатите на Ansys варира от $22,287 в общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $190,000 за Хардуерен инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Ansys. Последна актуализация: 8/21/2025

$160K

Софтуерен инженер
P1 $22.3K
P2 $30K
P3 $49.4K
P4 $45.1K
Машинен инженер
P2 $110K
P3 $164K
Хардуерен инженер
Median $190K

Обслужване на клиенти
$63.4K
Електроинженер
$174K
Информационен технолог (ИТ)
$131K
Маркетинг
$124K
Маркетингови операции
$113K
Оптичен инженер
$62.3K
Продуктов мениджър
$131K
Ръководител на проект
$179K
Рекрутер
$107K
Продажби
$133K
Търговски инженер
$39.3K
Технически ръководител на програма
$123K
Технически писар
$87.1K
График за придобиване на право

33%

Г. 1

33%

Г. 2

33%

Г. 3

Тип акция
RSU

В Ansys, RSUs подлежат на 3-годишен график за придобиване на право:

  • 33% се придобива в 1st-Г. (33.00% годишно)

  • 33% се придобива в 2nd-Г. (33.00% годишно)

  • 33% се придобива в 3rd-Г. (33.00% годишно)

ЧЗВ

Ansys'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $190,000 ücretle Хардуерен инженер'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Ansys'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $111,360'dır.

