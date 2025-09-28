Директория на компаниите
Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in United States в RealPage възлиза на $210K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на RealPage. Последна актуализация: 9/28/2025

Средна заплата
company icon
RealPage
Software Engineer
Seattle, WA
Общо годишно
$210K
Ниво
3
Основна
$180K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$30K
Години в компанията
5 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в RealPage?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

ЧЗВ

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Софтуерен инженер by RealPage in United States is 'n jaarlikse totale vergoeding van $217,250. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by RealPage vir die Софтуерен инженер rol in United States is $135,000.

