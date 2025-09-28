Директория на компаниите
RealPage
RealPage Финансов аналитик Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Финансов аналитик in United States в RealPage възлиза на $149K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на RealPage. Последна актуализация: 9/28/2025

Средна заплата
company icon
RealPage
Financial Analyst
Richardson, TX
Общо годишно
$149K
Ниво
senior finance manager
Основна
$125K
Stock (/yr)
$12K
Бонус
$12K
Години в компанията
5 Години
Години опит
8 Години
Какви са кариерните нива в RealPage?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Финансов аналитик в RealPage in United States е с годишно общо възнаграждение от $246,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в RealPage за позицията Финансов аналитик in United States е $149,000.

Други ресурси