Qualtrics
  • УИ изследовател

  • Всички заплати в УИ изследовател

Qualtrics УИ изследовател Заплати

Възнаграждението за УИ изследовател in United States в Qualtrics възлiza на $145K на year за L4. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Qualtrics. Последна актуализация: 9/28/2025

Средно общо възнаграждение

$139K - $161K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$122K$139K$161K$177K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$145K
$141K
$0
$3.5K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Qualtrics, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за УИ изследовател в Qualtrics in United States е с годишно общо възнаграждение от $177,310. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Qualtrics за позицията УИ изследовател in United States е $122,180.

