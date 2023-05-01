Директория на компаниите
Paytronix Systems
Paytronix Systems Заплати

Заплатата в Paytronix Systems варира от $55,275 общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $213,060 за Партньорски мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Paytronix Systems. Последно актуализирано: 10/23/2025

Софтуерен инженер
Median $114K
Партньорски мениджър
$213K
Продажби
$55.3K

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Paytronix Systems е Партньорски мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $213,060. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Paytronix Systems е $114,000.

