Outbrain Заплати

Заплатата в Outbrain варира от $92,816 общо възнаграждение годишно за Аналитик данни в долния край до $231,915 за Продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Outbrain. Последно актуализирано: 9/10/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $110K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $130K
Аналитик данни
$92.8K

Специалист по данни
$108K
Информационен технолог (ИТ)
$136K
Продажби
$232K
La compensació total anual mitjana reportada a Outbrain és $119,773.

