Медианният пакет за възнаграждение на Мениджър софтуерно инженерство in Israel в Outbrain възлиза на ₪458K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Outbrain. Последна актуализация: 9/26/2025

Средна заплата
company icon
Outbrain
Team Lead
Tel Aviv, TA, Israel
Общо годишно
₪458K
Ниво
Senior
Основна
₪458K
Stock (/yr)
₪0
Бонус
₪0
Години в компанията
2 Години
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в Outbrain?

₪564K

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър софтуерно инженерство в Outbrain in Israel е с годишно общо възнаграждение от ₪515,114. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Outbrain за позицията Мениджър софтуерно инженерство in Israel е ₪458,120.

