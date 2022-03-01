Директория на компаниите
Onex
Onex Заплати

Заплатата в Onex варира от $12,158 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $170,145 за Архитект на решения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Onex. Последно актуализирано: 11/28/2025

Софтуерен инженер
Median $12.2K
Бизнес анализатор
$123K
Информационен технолог (ИТ)
$61.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Маркетинг
$88.2K
Продуктов дизайнер
$136K
Продуктов мениджър
$110K
Продажби
$121K
Архитект на решения
$170K
Мениджър на технически програми
$21.3K
Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Onex е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $170,145. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Onex е $110,223.

