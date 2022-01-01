Директория на компаниите
Omio
Omio Заплати

Диапазонът на заплатите на Omio варира от $62,896 в общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $135,567 за Продуктов мениджър в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Omio. Последна актуализация: 8/11/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $62.9K
Анализатор на данни
$71.4K
Ръководител на експерти по данни
$107K

Продуктов мениджър
$136K
Рекрутер
$68K
Ръководител софтуерно инженерство
$102K
ЧЗВ

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Omio is Продуктов мениджър at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $135,567. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Omio is $86,813.

