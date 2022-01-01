Директория на компаниите
ABOUT YOU
ABOUT YOU Заплати

Диапазонът на заплатите на ABOUT YOU варира от $65,128 в общо възнаграждение годишно за Ръководител на проект в долния край до $92,656 за Продуктов дизайнер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на ABOUT YOU. Последна актуализация: 8/11/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $69.8K
Анализатор на данни
$70.3K
Експерт по данни
$69.4K

Продуктов дизайнер
$92.7K
Продуктов мениджър
$81.5K
Ръководител на проект
$65.1K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в ABOUT YOU, е Продуктов дизайнер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $92,656. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в ABOUT YOU, е $70,053.

