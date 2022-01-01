Директория на компаниите
Novartis
Работите тук? Заявете вашата компания

Novartis Заплати

Заплатата в Novartis варира от $2,460 общо възнаграждение годишно за Счетоводител в долния край до $540,000 за Бизнес развитие в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Novartis. Последно актуализирано: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Специалист по данни
Median $150K
Аналитик данни
Median $10.1K
Софтуерен инженер
Median $125K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Мениджър анализ на данни
Median $31.5K
Бизнес развитие
Median $540K
Архитект на решения
Median $79.4K
Механичен инженер
Median $100K
Счетоводител
$2.5K
Административен асистент
$14.7K
Биомедицински инженер
$229K
Бизнес операции
$24.4K
Мениджър бизнес операции
$269K
Бизнес аналитик
$75.3K
Клиентско обслужване
$79.6K
Финансов аналитик
$122K
Човешки ресурси
$167K
Information Technologist (IT)
$94.7K
Управленски консултант
$281K
Маркетингови операции
$26.8K
Мениджър продуктов дизайн
$64.3K
Продуктов мениджър
$94.7K
Програмен мениджър
$125K
Проектен мениджър
$24.9K
Продажби
$101K
Cybersecurity Analyst
$197K
Мениджър софтуерно инженерство
$163K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Novartis е Бизнес развитие с годишно общо възнаграждение от $540,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Novartis е $97,354.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Novartis

Свързани компании

  • UBS
  • Dell Technologies
  • AstraZeneca
  • Roivant Sciences
  • LivaNova
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси