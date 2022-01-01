Директория на компаниите
UBS
UBS Заплати

Заплатата в UBS варира от $22,039 общо възнаграждение годишно за Мениджър анализ на данни в долния край до $230,974 за Програмен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на UBS. Последно актуализирано: 9/4/2025

$160K

Софтуерен инженер
Employee $112K
Authorized Officer $124K
Associate Director $162K
Director $207K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Дейта инженер

Сайт рилайабилити инженер

Куантитейтив девелопър

Специалист по данни
Employee $117K
Authorized Officer $120K
Associate Director $154K

Куантитейтив рисърчър

Инвестиционен банкер
Analyst $136K
Associate Director $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Финансов аналитик
Median $110K
Бизнес аналитик
Median $110K
Продуктов мениджър
Median $138K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $175K
Мениджър бизнес операции
Median $64.2K
Управленски консултант
Median $82.5K
Проектен мениджър
Median $150K
Архитект на решения
Median $206K

Дейта архитект

Cloud Security Architect

Информационен технолог (ИТ)
Median $106K
Технически програмен мениджър
Median $173K
Аналитик по киберсигурност
Median $108K
Счетоводител
$44.6K
Административен асистент
$80.4K
Бизнес операции
$109K
Бизнес развитие
$76.3K
Ръководител на екипа
$159K
Аналитик данни
$162K
Мениджър анализ на данни
$22K
Човешки ресурси
$164K
Правни въпроси
$159K
Продуктов дизайнер
$143K
Мениджър продуктов дизайн
$28.3K
Програмен мениджър
$231K
Рекрутър
$148K
Продажби
$159K
Цялостни възнаграждения
$157K
УИ изследовател
$137K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в UBS е Програмен мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $230,974. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в UBS е $137,369.

