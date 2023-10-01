Директория на компаниите
NOS Заплати

Заплатата в NOS варира от $23,736 общо възнаграждение годишно за Аналитик данни в долния край до $58,309 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на NOS. Последно актуализирано: 10/23/2025

Аналитик данни
$23.7K
Продуктов мениджър
$49.3K
Проектен мениджър
$28.2K

Инженер по продажби
$30.5K
Софтуерен инженер
$58.3K
Архитект на решения
$55.8K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в NOS е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $58,309. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в NOS е $39,899.

