Nelnet
Nelnet Заплати

Заплатата в Nelnet варира от $60,000 общо възнаграждение годишно за Информационен технолог (ИТ) в долния край до $146,000 за Архитект на решения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Nelnet. Последно актуализирано: 11/27/2025

Софтуерен инженер
Median $103K

Full-Stack софтуерен инженер

Архитект на решения
Median $146K
Анализатор по киберсигурност
Median $83.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Информационен технолог (ИТ)
Median $60K
Продуктов дизайнер
$90.7K
Мениджър на софтуерно инженерство
$119K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Nelnet е Архитект на решения с годишно общо възнаграждение от $146,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Nelnet е $96,576.

Други ресурси

