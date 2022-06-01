Директория на компаниите
OneMain Financial
OneMain Financial Заплати

Заплатата в OneMain Financial варира от $80,400 общо възнаграждение годишно за Бизнес аналитик в долния край до $211,050 за Финансов аналитик в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на OneMain Financial. Последно актуализирано: 9/10/2025

$160K

Продуктов мениджър
Median $127K
Специалист по данни
Median $150K
Софтуерен инженер
Median $86.8K

Бизнес аналитик
$80.4K
Корпоративно развитие
$101K
Аналитик данни
$85.4K
Финансов аналитик
$211K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в OneMain Financial е Финансов аналитик at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $211,050. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в OneMain Financial е $100,500.

