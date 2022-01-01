Преглед на индивидуални данни
Molex manufactures electronic, electrical and fiber optic connection systems, ribbon cable, switches and application tooling. Over 100,000 passive component interconnect products and extensive custom design are offered worldwide.
Абонирайте се за верифицирани оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече →
Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.
Препоръчани работни места
Свързани компании
Други ресурси