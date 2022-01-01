Директория на компаниите
Molex
Работите тук? Заявете вашата компания

Molex Заплати

Заплатата в Molex варира от $28,290 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $179,100 за Архитект на решения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Molex. Последно актуализирано: 9/15/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Механичен инженер
Median $120K
Софтуерен инженер
Median $74.4K
Биомедицински инженер
$106K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Бизнес аналитик
$96.9K
Хардуерен инженер
$63.5K
Информационен технолог (ИТ)
$176K
Продуктов дизайнер
$28.3K
Продуктов мениджър
$72.1K
Проектен мениджър
$96.9K
Продажби
$51.3K
Аналитик по киберсигурност
$89.4K
Архитект на решения
$179K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Molex е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $179,100. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Molex е $93,138.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Molex

Свързани компании

  • Crestron
  • Mouser Electronics
  • Schweitzer Engineering Laboratories
  • Shure
  • Lutron Electronics
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси