Директория на компаниите
Lutron Electronics
Работите тук? Заявете вашата компания

Lutron Electronics Заплати

Заплатата в Lutron Electronics варира от $59,292 общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $130,650 за Продуктов дизайнер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Lutron Electronics. Последно актуализирано: 10/9/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $107K

Фул-стак софтуер инженер

Бизнес аналитик
$117K
Специалист по данни
$116K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Електроинженер
$91.8K
Хардуерен инженер
$97.7K
Маркетинг
$59.7K
Механичен инженер
$112K
Продуктов дизайнер
$131K
Продажби
$59.3K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Lutron Electronics е Продуктов дизайнер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $130,650. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Lutron Electronics е $106,500.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Lutron Electronics

Свързани компании

  • SkySpecs
  • Cox Enterprises
  • Crestron
  • Molex
  • General Dynamics Mission Systems
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси