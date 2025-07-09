Директория на компаниите
Minsait
Minsait Заплати

Заплатата в Minsait варира от $23,619 общо възнаграждение годишно за Технически програмен мениджър в долния край до $48,536 за Управленски консултант в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Minsait. Последно актуализирано: 9/16/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $40.2K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Бизнес аналитик
Median $31.4K
Аналитик данни
Median $26.6K

Специалист по данни
$38.3K
Информационен технолог (ИТ)
$46.4K
Управленски консултант
$48.5K
Технически програмен мениджър
$23.6K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Minsait е Управленски консултант at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $48,536. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Minsait е $38,258.

Други ресурси