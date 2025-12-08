Директория на компаниите
Средното общо възнаграждение за Специалист по данни in India в Mindfire Solutions варира от ₹1.24M до ₹1.7M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mindfire Solutions. Последна актуализация: 12/8/2025

Средно общо възнаграждение

$15.3K - $18.2K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$14.1K$15.3K$18.2K$19.4K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Mindfire Solutions?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в Mindfire Solutions in India е с годишно общо възнаграждение от ₹1,701,669. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Mindfire Solutions за позицията Специалист по данни in India е ₹1,242,958.

