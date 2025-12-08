Директория на компаниите
Milliman
Milliman Анализатор по киберсигурност Заплати

Средното общо възнаграждение за Анализатор по киберсигурност в Milliman варира от $119K до $169K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Milliman. Последна актуализация: 12/8/2025

Средно общо възнаграждение

$134K - $153K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$119K$134K$153K$169K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Milliman?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Анализатор по киберсигурност в Milliman е с годишно общо възнаграждение от $168,740. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Milliman за позицията Анализатор по киберсигурност е $118,690.

