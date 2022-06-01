Директория на компаниите
Beekeeper
Beekeeper Заплати

Диапазонът на заплатите на Beekeeper варира от $121,787 в общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $294,000 за Продуктов дизайнер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Beekeeper. Последна актуализация: 8/25/2025

$160K

Експерт по данни
$135K
Продуктов дизайнер
$294K
Софтуерен инженер
$122K

The highest paying role reported at Beekeeper is Продуктов дизайнер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $294,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Beekeeper is $135,256.

