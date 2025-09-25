Директория на компаниите
Lazer Technologies
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

Lazer Technologies Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Canada в Lazer Technologies възлиза на CA$203K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Lazer Technologies. Последна актуализация: 9/25/2025

Средна заплата
company icon
Lazer Technologies
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Общо годишно
CA$203K
Ниво
Senior
Основна
CA$203K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Години в компанията
3 Години
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в Lazer Technologies?

CA$226K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от CA$42 хил.+ (понякога CA$420 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Софтуерен инженер tại Lazer Technologies in Canada có tổng thu nhập hàng năm là CA$261,718. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Lazer Technologies cho vị trí Софтуерен инженер in Canada là CA$196,887.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Lazer Technologies

Свързани компании

  • Spotify
  • Microsoft
  • Tesla
  • Apple
  • Snap
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси