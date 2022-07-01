Директория на компаниите
KEV Group
KEV Group Заплати

Заплатата в KEV Group варира от $54,767 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $199,000 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на KEV Group. Последно актуализирано: 10/18/2025

Продуктов мениджър
$61.2K
Софтуерен инженер
$54.8K
Мениджър софтуерно инженерство
$199K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

