Директория на компаниите
Jane Technologies
Работите тук? Заявете вашата компания

Jane Technologies Заплати

Заплатата в Jane Technologies варира от $160,800 общо възнаграждение годишно за Специалист по данни в долния край до $266,325 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Jane Technologies. Последно актуализирано: 9/14/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Специалист по данни
$161K
Продуктов мениджър
$266K
Софтуерен инженер
$209K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Мениджър софтуерно инженерство
$174K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Jane Technologies е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $266,325. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Jane Technologies е $191,157.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Jane Technologies

Свързани компании

  • Flipkart
  • Snap
  • Microsoft
  • Coinbase
  • Roblox
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси