ISG Заплати

Заплатата в ISG варира от $30,055 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $97,147 за Консултант по управление в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на ISG. Последно актуализирано: 11/21/2025

Бизнес анализатор
$83.5K
Консултант по управление
$97.1K
Продуктов мениджър
$75.4K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

Софтуерен инженер
$30.1K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в ISG е Консултант по управление at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $97,147. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ISG е $79,460.

