Intellectual Ventures Заплати

Заплатата в Intellectual Ventures варира от $183,080 общо възнаграждение годишно за Бизнес развитие в долния край до $186,428 за Проектен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Intellectual Ventures. Последно актуализирано: 11/24/2025

Бизнес развитие
$183K
Проектен мениджър
$186K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Intellectual Ventures е Проектен мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $186,428. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Intellectual Ventures е $184,754.

