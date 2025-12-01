Директория на компаниите
Средното общо възнаграждение за Електроинженер in United States в Harvard University варира от $58.1K до $81.2K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Harvard University. Последна актуализация: 12/1/2025

Средно общо възнаграждение

$63K - $76.3K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$58.1K$63K$76.3K$81.2K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Harvard University?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Електроинженер в Harvard University in United States е с годишно общо възнаграждение от $81,200. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Harvard University за позицията Електроинженер in United States е $58,100.

