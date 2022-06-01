Директория на компаниите
GXO
GXO Заплати

Заплатата в GXO варира от $10,322 общо възнаграждение годишно за Анализатор на данни в долния край до $419,588 за Бизнес операции в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на GXO. Последно актуализирано: 11/25/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Бизнес операции
$420K
Бизнес анализатор
$60.7K
Бизнес развитие
$94.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Анализатор на данни
$10.3K
Специалист по данни
$68.6K
Финансов анализатор
$126K
Информационен технолог (ИТ)
$44.6K
Консултант по управление
$90.5K
Механичен инженер
$94.5K
Продуктов мениджър
$119K
Програмен мениджър
$126K
Софтуерен инженер
$99.5K
Мениджър на софтуерно инженерство
$139K
Мениджър на технически програми
$119K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в GXO е Бизнес операции at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $419,588. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в GXO е $97,180.

