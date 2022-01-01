Директория на компаниите
Globant
Работите тук? Заявете вашата компания

Globant Заплати

Заплатата в Globant варира от $11,235 общо възнаграждение годишно за Маркетинг in Argentina в долния край до $298,500 за Бизнес развитие in Colombia в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Globant. Последно актуализирано: 9/12/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Semi Senior $20.8K
Semi Senior Advanced $32.2K
Senior 1 $36.8K
Senior 2 $49.5K

Бекенд софтуер инженер

Дейта инженер

ДевОпс инженер

Уеб девелопър

Проектен мениджър
Median $19.5K
Аналитик по киберсигурност
Median $40.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Архитект на решения
Median $126K
Технически програмен мениджър
Median $190K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $196K
Счетоводител
$15.9K
Административен асистент
$143K
Мениджър бизнес операции
$33.6K
Бизнес аналитик
$46.4K
Бизнес развитие
$299K
Клиентско обслужване
$50.3K
Човешки ресурси
$15.2K
Информационен технолог (ИТ)
$13.3K
Управленски консултант
$71.9K
Маркетинг
$11.2K
Маркетингови операции
$52.3K
Продуктов дизайнер
$46.8K
Продуктов мениджър
$39.4K
Програмен мениджър
Median $219K
Продажби
$80.4K
Инженер по продажби
$121K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Globant е Бизнес развитие at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $298,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Globant е $46,752.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Globant

Свързани компании

  • EPAM Systems
  • Tech Mahindra
  • LTI
  • Unisys
  • ISG
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси