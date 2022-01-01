Директория на компаниите
General Dynamics Information Technology
General Dynamics Information Technology Заплати

Заплатата в General Dynamics Information Technology варира от $75,000 общо възнаграждение годишно за Аналитик по киберсигурност в долния край до $164,175 за Технически програмен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на General Dynamics Information Technology. Последно актуализирано: 9/13/2025

Софтуерен инженер
Median $112K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Нетуъркинг инженер

Системс инженер

Информационен технолог (ИТ)
Median $155K
Аналитик по киберсигурност
Median $75K

Специалист по данни
Median $143K
Архитект на решения
Median $133K
Бизнес аналитик
Median $91K
Аналитик данни
Median $100K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $146K
Управленски консултант
$152K
Продуктов мениджър
$91.5K
Проектен мениджър
$117K
Рекрутър
$98.9K
Технически програмен мениджър
$164K
ЧЗВ

The highest paying role reported at General Dynamics Information Technology is Технически програмен мениджър at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $164,175. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at General Dynamics Information Technology is $117,300.

