Ultimate Software
Ultimate Software Заплати

Заплатата в Ultimate Software варира от $70,745 общо възнаграждение годишно за Информационен технолог (ИТ) в долния край до $189,945 за Специалист по данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Ultimate Software. Последно актуализирано: 9/21/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $110K
Бизнес аналитик
$99.5K
Специалист по данни
$190K

Информационен технолог (ИТ)
$70.7K
Продуктов дизайнер
$76.9K
Продуктов мениджър
$184K
ЧЗВ

The highest paying role reported at Ultimate Software is Специалист по данни at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $189,945. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ultimate Software is $104,875.

