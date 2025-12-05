Директория на компаниите
FD Technologies Човешки ресурси Заплати

Средното общо възнаграждение за Човешки ресурси in Canada в FD Technologies варира от CA$66K до CA$95.8K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на FD Technologies. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$54.2K - $63K
Canada
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$47.8K$54.2K$63K$69.4K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Най-високоплатеният пакет за Човешки ресурси в FD Technologies in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$95,796. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в FD Technologies за позицията Човешки ресурси in Canada е CA$66,010.

