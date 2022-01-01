Директория на компаниите
11:FS
11:FS Заплати

Диапазонът на заплатите на 11:FS варира от $79,395 в общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $99,494 за Продуктов мениджър в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на 11:FS. Последна актуализация: 8/10/2025

$160K

Експерт по данни
$98K
Продуктов мениджър
$99.5K
Софтуерен инженер
$79.4K

Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в 11:FS, е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $99,494. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в 11:FS, е $98,000.

