Fastenal
Fastenal Заплати

Заплатата в Fastenal варира от $18,199 общо възнаграждение годишно за Информационен технолог (ИТ) в долния край до $120,600 за Продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Fastenal. Последно актуализирано: 8/31/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $20.7K

Фул-стак софтуер инженер

Счетоводител
$33.1K
Бизнес аналитик
$60.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Бизнес развитие
$52.3K
Аналитик данни
$64.3K
Специалист по данни
$19K
Информационен технолог (ИТ)
$18.2K
Продажби
$121K
Технически програмен мениджър
$25.8K
ЧЗВ

The highest paying role reported at Fastenal is Продажби at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $120,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fastenal is $33,114.

