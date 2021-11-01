Директория на компаниите
Excella
Excella Заплати

Диапазонът на заплатите на Excella варира от $78,390 в общо възнаграждение годишно за Бизнес анализатор в долния край до $185,925 за Консултант по управление в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Excella. Последна актуализация: 8/11/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $102K
Бизнес анализатор
$78.4K
Експерт по данни
$158K

Консултант по управление
$186K
Продуктов дизайнер
$95.5K
Ръководител софтуерно инженерство
$183K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Excella, е Консултант по управление at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $185,925. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Excella, е $129,893.

Други ресурси