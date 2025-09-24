Директория на компаниите
Ericsson
Ericsson Архитект на решения Заплати

Възнаграждението за Архитект на решения in Canada в Ericsson варира от CA$142K на year за JS6 до CA$157K на year за JS7. Медианният year пакет за възнаграждение in Canada възлiza на CA$158K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ericsson. Последна актуализация: 9/24/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$142K
CA$127K
CA$1.8K
CA$13.1K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
CA$225K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Архитект на решения в Ericsson in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$177,873. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ericsson за позицията Архитект на решения in Canada е CA$158,035.

Други ресурси