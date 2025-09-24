Възнаграждението за Архитект на решения in Canada в Ericsson варира от CA$142K на year за JS6 до CA$157K на year за JS7. Медианният year пакет за възнаграждение in Canada възлiza на CA$158K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ericsson. Последна актуализация: 9/24/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$142K
CA$127K
CA$1.8K
CA$13.1K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
