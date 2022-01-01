Директория на компаниите
Ciena
Ciena Заплати

Заплатата в Ciena варира от $33,419 общо възнаграждение годишно за Технически писател в долния край до $275,000 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Ciena. Последно актуализирано: 10/13/2025

$160K

Софтуерен инженер
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

Бекенд софтуер инженер

Нетуъркинг инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Embedded Systems Software Engineer

Хардуерен инженер
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

Оптичен инженер
Median $83.1K

Мениджър софтуерно инженерство
Median $275K
Бизнес аналитик
$86.7K
Клиентско обслужване
$87.3K
Мениджър анализ на данни
$139K
Специалист по данни
$78.9K
Управленски консултант
$180K
Маркетинг
$252K
Механичен инженер
$66.8K
Продуктов дизайнер
$101K
Продажби
Median $116K
Инженер по продажби
$150K
Архитект на решения
$110K
Технически програмен мениджър
$95.8K
Технически писател
$33.4K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Ciena, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Ciena е Мениджър софтуерно инженерство с годишно общо възнаграждение от $275,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ciena е $103,078.

