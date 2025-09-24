Директория на компаниите
Ericsson
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Продуктов мениджър

  • Всички заплати в Продуктов мениджър

Ericsson Продуктов мениджър Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов мениджър in Spain в Ericsson възлиза на $90K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ericsson. Последна актуализация: 9/24/2025

Средна заплата
company icon
Ericsson
Product Manager
Madrid, MD, Spain
Общо годишно
$90K
Ниво
hidden
Основна
$79.1K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$10.9K
Години в компанията
11+ Години
Години опит
11+ Години
Какви са кариерните нива в Ericsson?

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Продуктов мениджър оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Продуктов мениджър na Ericsson in Spain é uma remuneração total anual de $121,561. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Ericsson para a função de Продуктов мениджър in Spain é $89,977.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Ericsson

Свързани компании

  • NETSCOUT
  • Nokia
  • Ciena
  • Viavi Solutions
  • Konica Minolta
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси