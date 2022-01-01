Директория на компаниите
Enfusion
Enfusion Заплати

Заплатата в Enfusion варира от $50,113 общо възнаграждение годишно за Проектен мениджър в долния край до $120,750 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Enfusion. Последно актуализирано: 9/6/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $121K

Фул-стак софтуер инженер

Счетоводител
$116K
Бизнес аналитик
$90.3K

Информационен технолог (ИТ)
$61K
Проектен мениджър
$50.1K
Технически програмен мениджър
$78.4K
Технически писател
$67.3K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Enfusion е Софтуерен инженер с годишно общо възнаграждение от $120,750. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Enfusion е $78,390.

