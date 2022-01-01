Директория на компаниите
DraftKings Заплати

Диапазонът на заплатите на DraftKings варира от $86,028 в общо възнаграждение годишно за Рекрутер в долния край до $302,625 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на DraftKings. Последна актуализация: 8/18/2025

$160K

Софтуерен инженер
L10 $155K
L9 $207K
L8 $253K
L7 $267K

Бекенд софтуерен инженер

Пълнофункционален софтуерен инженер

Инженер по данни

Инженер по надеждност на сайта

Ръководител софтуерно инженерство
L7 $249K
L6 $303K
Продуктов мениджър
L8 $205K
L7 $193K

Бизнес анализатор
Median $112K
Експерт по данни
Median $175K
Анализатор на данни
Median $90K
Продуктов дизайнер
Median $148K
Ръководител на експерти по данни
$265K
Финансов анализатор
$159K
Маркетинг
$124K
Ръководител на програма
$92.5K
Рекрутер
$86K
График за придобиване на право

25%

Г. 1

25%

Г. 2

25%

Г. 3

25%

Г. 4

Тип акция
RSU

В DraftKings, RSUs подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:

  • 25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-Г. (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-Г. (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-Г. (6.25% тримесечно)

ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в DraftKings, е Ръководител софтуерно инженерство at the L6 level с годишно общо възнаграждение от $302,625. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в DraftKings, е $175,000.

