Grubhub Заплати

Диапазонът на заплатите на Grubhub варира от $19,632 в общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $320,000 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Grubhub. Последна актуализация: 8/19/2025

$160K

Софтуерен инженер
Software Engineer 1 $140K
Software Engineer 2 $170K
Senior Software Engineer $217K
Staff Software Engineer $272K

Бекенд софтуерен инженер

Пълнофункционален софтуерен инженер

Инженер по надеждност на сайта

Продуктов мениджър
Product Manager II $165K
Senior Product Manager $196K
Ръководител софтуерно инженерство
Median $320K

Експерт по данни
Median $150K
Бизнес анализатор
Median $95K
Анализатор на данни
Median $140K
Ръководител на експерти по данни
Median $185K
Счетоводител
$126K
Бизнес операции
$296K
Ръководител бизнес операции
$125K
Финансов анализатор
$87.6K
Човешки ресурси
$74.6K
Маркетинг
$51K
Маркетингови операции
$103K
Мениджър партньори
$115K
Продуктов дизайнер
$19.6K
Ръководител на програма
$160K
Рекрутер
$101K
Продажби
$128K
Архитект на решения
$85.6K

Архитект на данни

Технически ръководител на програма
$101K
UX изследовател
$98K
График за придобиване на право

40%

Г. 1

30%

Г. 2

15%

Г. 3

15%

Г. 4

Тип акция
RSU

В Grubhub, RSUs подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:

  • 40% се придобива в 1st-Г. (40.00% годишно)

  • 30% се придобива в 2nd-Г. (7.50% тримесечно)

  • 15% се придобива в 3rd-Г. (3.75% тримесечно)

  • 15% се придобива в 4th-Г. (3.75% тримесечно)

25%

Г. 1

25%

Г. 2

25%

Г. 3

25%

Г. 4

Тип акция
RSU

В Grubhub, RSUs подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:

  • 25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-Г. (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-Г. (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-Г. (6.25% тримесечно)

ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Grubhub, е Ръководител софтуерно инженерство с годишно общо възнаграждение от $320,000. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Grubhub, е $127,379.

